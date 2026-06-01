Две компании се сбиха за музиката в заведение, мъж пострада. Инцидентът е станал на 31 май около 1.30 ч., в заведение в кюстендилското с. Жиленци. Възникнал е спор между две празнуващи компании каква музика да звучи в заведението. Стигнало се е до сблъсък, при който е пострадал 42-годишен гост на заведението. Мъжът е транспортиран в кюстендилската болница, където се установило, че е с фрактура на едната ръка.

Пристигналият на мястото на инцидента полицейски екип е установил, че в сблъсъка активно участие имат двама мъже – 20-годишен от Бобов дол и 40-годишен кюстендилец. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.