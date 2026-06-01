17-годишен удари с лопата кмета на с. Вирове

Служители от Районно управление – Монтана работят по случай на нанесена телесна повреда на длъжностно лице.

На 31.05.2026 г. около 23,30 ч. в с. Вирове, общ. Монтана, е нанесена средна телесна повреда на кмета на селото, на 56 г. Вследствие на удар с лопата в областта на дясното око той изгубил съзнание. При извършените разпити на свидетели е изяснено, че извършител е 17-годишен местен жител, който е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК.