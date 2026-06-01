Баща се сби с 15-годишен в двора на училище в Перник

Криминалисти от Второ районно управление в Перник разследват случай на причиняване на средна телесна повреда след инцидент в двора на училище в града, съобщиха от полицията.

Случаят е от края на миналата седмица. По първоначални данни момиче е използвало непредпазливо спрей, с който е напръскано момче. Впоследствие потърпевшият се е оплакал на баща си, който е пристигнал на място и е разговарял с децата. Родителят е призовал те да бъдат внимателни и да не допускат подобни действия.

В същия момент присъстващ младеж е влязъл в пререкание с 42-годишния мъж, след което между двамата е възникнал кратък физически сблъсък. В резултат на него 15-годишно момче е получило фрактура на десния палец.

От полицията уточниха за БТА, че участниците са разпитани, а по случая е образувано разследване. Материалите предстои да бъдат докладвани на прокуратурата, а работата по случая продължава.