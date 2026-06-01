Уволнен инспектор в „Строителен контрол" Община Варна дава пресконференция за Баба Алино

Един от отстранените служители на отдел „Строителен контрол" към Община Варна ще направи публични разкрития по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Делян Грудев, който до скоро е заемал длъжността главен инспектор в общинския отдел, обяви, че ще даде пресконференция, на която ще представи документи, доказателства и информация от първо лице за действията на администрацията по скандалния казус.

В покана до медиите Грудев заявява, че счита за свой „граждански и професионален дълг" да изнесе публично факти и обстоятелства, които според него до момента не са били оповестявани пред обществеността.

„Ще застана открито с името и лицето си и ще представя документи, доказателства и информация от първо лице относно взетите решения, извършените действия и обстоятелствата около случая", посочва той.

По думите му обществото има право да чуе всички гледни точки, за да може да си изгради обективна представа за случилото се около незаконния строителен комплекс край Варна.

Пресконференцията е насрочена за 2 юни от 11 часа на стълбите пред централния вход на Община Варна.

Изявлението на Грудев идва дни след като кметът Благомир Коцев обяви кадрови промени в строителния контрол и освобождаването на няколко служители във връзка с проверката по случая „Баба Алино".

Казусът предизвика широк обществен отзвук, след като проверки на държавни институции установиха десетки сгради без необходимите строителни книжа, съмнения за използване на неистински документи и незаконна сеч в района. По случая вече се водят няколко досъдебни производства, а прокуратурата разследва както евентуални документни престъпления, така и действия и бездействия на длъжностни лица.

Очаква се изявлението на бившия инспектор да внесе нови детайли по един от най-коментираните строителни скандали във Варна през последните години.