С опасност за живота е възрастният водач, блъснал се в камион край Калофер

Възрастният шофьор, който навлезе с реното си в насрещното ва Подбалканския път и се удари в камион, е с опасност за живота. Той е на 87 г., съобщават от полицията, първоначалната информация беше, че е на 85.

Инцидентът стана около 11,10 ч. вчера в района на прохода Стражата. Под лекарско наблюдение с по-леки наранявания в болницата е и спътничката на шофьора на леката кола, която е на 83 години. Камиона управлявал 49-годишен водач. Няма данни за употреба на алкохол от двамата участници, резултатът от теста за наркотици на по-младия също е отрицателен.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.