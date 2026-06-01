Деца изградиха Русе от Лего в ДГ „Детелина"

В ДГ „Детелина" се проведе детското Лего събитие „Моят град Русе" по случай 1 юни – Ден на детето, което събра деца от всички възрастови груп на детската градина и техните преподаватели. Официален гост на събитието беше заместник-кметът Енчо Енчев, който разгледа създадения от децата Легоград Русе и отправи поздрав към директорката на детската градина Таня Тодорова за реализирането на инициативата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Децата ни показват как изглежда един град, изграден с въображение, доброта и грижа за хората. Всяка Лего тухличка тук е символ на техните мечти и на желанието им Русе да бъде още по-красиво и добро място за живеене", каза Енчо Енчев. Той отбеляза, че подобни инициативи насърчават творческото мислене, работата в екип и активното отношение към градската среда.

По време на събитието малките участници представиха своята версия на Русе, изградена изцяло от Лего елементи. В града намериха място болница, полицейски участък, пожарна служба, пристанище, завод за рециклиране, детска градина, зоопарк, зеленчукова градина и магазин. Особен интерес предизвикаха пресъздадените от децата емблематични русенски забележителности – Доходното здание, Операта и Паметникът на свободата. Чрез тях малките строители показаха технически умения и творческо мислене, както и познаване на културното наследство на своя град.

Събитието завърши с изпълнение на песента „Русе – град на първите неща".

