Откриха пиян мъж с прободна рана в гърдите. В неделя в РУ Бобов дол е получен сигнал за мъж, който е в безпомощно състояние пред жилищен блок в града. Полицейският екип установил на място 53-годишен мъж, употребил алкохол, и с прободна рана в областта на гърдите. Закаран е в дупнишка болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Вечерта пък, малко след 18.00 ч., е получен сигнал в РУ Дупница за пострадал възрастен мъж в с. Самораново. Неизвестно лице му е нанесло телесна повреда. 79-годишният е настанен в дупнишка болница със съмнения за комоцио. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.