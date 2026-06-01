Асоциацията на прокурорите: Процесуалните действия на прокурора следва да бъдат оценявани само през закона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Процесуалните действия и актове на прокурора следва да бъдат оценявани единствено през закона. Това пишат в своя позиция, изпратена до медиите, от УС на Асоциацията на прокурорите в България

Ето какво гласи тя:

Асоциацията на прокурорите в България изразява принципна загриженост от публичните изявления, с които се правят внушения за неправомерно поведение на конкретен прокурор, преди фактите да са установени по предвидения в закона ред.

Асоциацията на прокурорите в България не коментира конкретни досъдебни производства и не се произнася по факти, които подлежат на проверка от компетентните органи. Считаме, обаче за необходимо да напомним, че независимостта на прокурора при изпълнение на служебните му правомощия е гаранция за законност, обективност и безпристрастност, а не лична привилегия.

Когато държавен орган разполага с данни за нарушение, престъпление или дисциплинарно укоримо поведение от страна на магистрат, тези данни следва да бъдат предоставени по установения ред на компетентните институции. Публично внушаване на вина или недобросъвестност преди приключване на съответната проверка създава риск от недопустим натиск върху съдебната власт и накърнява доверието в институциите.

Процесуалните действия и актове на прокурора следва да бъдат оценявани единствено през закона.

Институтът на отвода е законова гаранция за безпристрастност и не може сам по себе си да бъде представяна като възпрепятстване на разследване без конкретни и проверени факти.

Асоциация на прокурорите в България призовава за институционален тон, уважение към разделението на властите и въздържане от публични оценки, които могат да засегнат независимостта и професионалната репутация на магистратите преди фактите да бъдат установени по надлежния ред.