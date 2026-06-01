Мъж потроши врата на магазин в Пловдив, задържаха го бързо

Мъж е задържан по сигнал за вандалска проява в Пловдив. Около 21,30 ч. в събота гражданин съобщил на телефон 112, че е счупена стъклена врата на магазин в кв. "Кючук Париж". Веднага към мястото бил насочен дежурен патрул на Първо РУ, а при предприетите оперативни и заградителни действия малко по-късно в районното управление е отведен извършителят. Работата по документиране на досъдебното производство продължава.