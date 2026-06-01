Спецакция срещу дрогата в Пиринско, има арестувани

Специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проведена от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград.

Криминалисти при областната дирекция са задържали 45-годишен благоевградчанин, след като в управлявания от него лек автомобил „Рейндж Ровър" е намерено около 4,92 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на кокаин. От органите на реда са предприети незабавни действия, в резултат на които още същия ден е установен и задържан 41-годишен от с. Сливница, общ. Кресна, който разпространил наркотичното вещество. В обитаваното от него жилище в гр. Благоевград са открити 1,8 грама кокаин, около 174,9 грама амфетамин и електронна везна. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. На 41-годишния мъж е постановено задържане под стража за срок до 72 часа.

В следобедните часове в събота в района на бул. „Гоце Делчев" в гр. Гоце Делчев е проверен 26-годишен мъж от с. Дъбница, у когото е намерена сгъвка, съдържаща около 0,9 грама сух канабис. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Полицейски служители на РУ-Банско са задържали 33-годишен мъж от гр. Дряново. След извършена проверка на обитавана от него хотелска стая в гр. Банско те открили около 3,02 грама сух канабис и около 8,97 грама амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 90 растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис са иззети от полицейски служители на РУ-Петрич. Те били засадени в найлонови чували и са намерени на 29.05.2026 г. в обезлесен участък в землището на с. Яворница. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В обедните часове в неделя полицейски служители на 02 РУ-Благоевград са проверили 35-годишен мъж от гр. София, у когото е открит вейп, съдържащ около 65,20 грама кафява течност, реагираща положително на канабис. В хода на работата по случая е проверено, обитаваното от него жилище в гр. Благоевград, от където е иззета пластмасова бутилка, съдържаща около 25,45 грама течност, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград.