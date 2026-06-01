83-годишна е станала жертва на телефонна измама в Ловеч

Жена на 83 години е станала жертва на телефонна измама в Ловеч, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Случаят е от 29 май. Около 11:00 ч. 83-годишната ловчалийка получила телефонно обаждане от мъж, представил се за медик от столична болница. Той я заблудил, че е лекуващ лекар на нейната внучка и че за продължаване на лечението са необходими пари. Непознатият убедил жената да събере всички налични спестявания и да ги предаде на човек, който ще я очаква пред жилищен блок в жилищен комплекс „Младост". Жената е предала 2200 евро.

Мъжът, получил парите, малко по-късно се усъмнил, че дейността, за която е нает, не съответства на последвалите действия, посочват от полицията. Той подал сигнал в ОД на МВР – Велико Търново, където доброволно предал сумата.

По случая в Районно управление на МВР – Ловеч е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Последният случай на телефонна измама по същата схема в Ловешка област е от 30 април. Тогава 90-годишна жена от троянското село Гумощник е предала на двама непознати мъже 2850 евро. Те бяха установени и задържани. Пред служителите на реда те са заявили, че са били наети за работа чрез обява в социалните мрежи, припомня БТА.