Генерал Русев: некомпетентни лица и безсмислени НПО-та нямат моралното право да диктуват във ВВС

МиГ-29 ще лети толкова, колкото е необходимо, а Ф-16 ще дежури тогава, когато е готов за това, написа в емоционален пост във фейсбук Командващият на българските военно-въздушни сили

Емоционален пост в защита на Военновъздушните сили направи в профила си във фейсбук командира им ген. Николай Русев. С него той разяснява кога новите изтребители F-16 ще поемат бойно дежурство и докога ще летят МиГ-29.

Постът на ген. Русев очевидно е провокиран от критики, които са му били отправени.

Ето какво пише командирът на ВВС:

Уважаеми приятели, последователи, случайно преминаващи и обикновени хейтъри,

Постоянно се опитвам, къде успешно, къде не, да обяснявам, че ние, хората със сини пагони, не се делим на фили и фоби! Не членуваме в партии и НПО-та и не се интересуваме от моментните залитания и колебливите движения на ментално нестабилни индивиди! Та били те и разни политикани или "разбирачи"...

Накратко - не робуваме на идеологии!

МиГ-29 или Ф-16?! И двата, дядо попе, и двата! Те са български и платени с народни пари! Нашата работа е да ги поддържаме изправни и да ги използваме до края на ресурса им, както правят всички останали европейски държави!

МиГ-29 ще лети толкова, колкото е необходимо, а Ф-16 ще дежури тогава, когато е готов за това.

На всички ни отдавна е ясно защо е тази ненавист и злоба само към МиГ-29 и към никоя друга по-стара но все още надеждна техника, нали?!

Но и това го надживяхме. Е, някои не успяват! Но поне си имат обединяваща тема, по която да хейтят задружно! Опитите постоянно да се делят хората и техниката на праведни и неправедни минават далеч и встрани от нас.

Оказа се излишно да убеждавам шепа хейтъри, че ние не заслужаваме етикетите, които ни се лепят, и епитетите, които се използват по наш адрес!

Дали ви харесва, неуважаеми хейтъри и "експерти", или не няма никакво значение! Вие така или иначе сте безполезни и "не пеете в хора"!

Убеден съм, скъпи приятели, че вече ви е пределно ясно, че некомпетентни лица и безсмислени НПО-та нямат нито капацитета, нито моралното право да диктуват събитията в БА и в частност ВВС. (Колкото и да им се иска). И това сериозно ги вбесява! Нека сами изживеят собствения си гняв, защото на никой не му се занимава с шепа злобни безделници?!

Хубаво е да си гребал с пълни шепи от соца, като дългогодишен адютант на бивш партизанин, а сега да искаш същото и от демокрацията. Това, че си носил папките за подпис при шефа не те прави експерт по национална сигурност и отбрана! А дипломата - мале, мале, далеч под нивото на "експертните" му изяви! 😂

Някога е било престижно да си учил в един съюз по-северно от нас пък сега удобно да обръщаш поизсъхналата, но пък обилно намазана палачинка. 🥞

Но какво да се прави - човещинка, лицемерие или просто селективна амнезия?!

И празник имахме неотдавна - Денят на храбростта. Видяха се и един-двама "храбеци" при това в първите редици... Но простено да им е! Те самите знаят колко са "харесвани" от народа.

Тези хорица така и не излязоха от амплоато си на телевизионни коментатори! То като че ли това им е и капацитета?!

А аз от сърце се радвам на "героичните" им напъни за ялови прогнози и анализи, и бурно аплодирам моралното им падение! 👏👏👏

Но пък като ги слуша човек ще вземе да си помисли, че развитието на Българската армия започва и завършва с тях, а всичко останало е напразно пропиляно време. 😂

И за да съм обективен не мога да отрека, че те поставиха началото на нещо ново, различно и непознато до онзи момент - разрухата и унищожението на армиятата ни!

Какво да ги правиш като живеят с убеждението, че са родени за длъжности от министър нагоре!

И както бях споменал преди време - пусти суета и алчност! Сега само ще добавя мания за изява, и чувство за превъзходство над всички останали!

За тях честата поява в медийното пространство е мярка за принадлежност към "каймака" на обществото! 😂

Нищо де, нали си вземат седмичната доза популярност - къде в ТВ, къде във ФБ!

Само кухи анализи и лозунги за лидерство очаквайте от тях . Но иначе цялата им групичка в един глас силно крещи "дайте да дадем". Вероятно защо в главите им още кънти поостарялата, но "крилатата" фраза - "Моето си е мое, а чуждото е наше"?!

Аман от застарели апаратчици!

Те много обичат и с "чужда баница помен да правят". Но не се учудвайте - при тях безчестието отдавна е норма на поведение! А чувството за принадлежност към нацията едва ли някога е съществувало!

Това е положението "мили мои експерти"!

И с вас, и без вас - все тая, полулегални, анонимни или озвучени ФБ герои, коментатори, анализатори и всякакви други кибици, и комплексари! Е, без вас няма да е толкова шумно!

Безсмислено шумно!

Грижете се за себе си и спете спокойно! Вие се вмествате в рамките на допустимата статистическа грешка!

Вашето време отдавна и безвъзвратно отмина!

Ние, хората с пагони, имаме кауза, за разлика от вас! Кауза, която ни мотивира и вдъхновява! Кауза, която си заслужава всички несгоди и лишения, и на която сме посветили живота си!

И тази кауза се нарича България! 🇧🇬

ПП: Снощи рязко се замислих защо една воюваща страна иска да придобие изтребители, които родни "експерти" ожесточено отхвърляха като опция?!

Ама тази снимка ми е много хубава!