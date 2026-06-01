Игрално-документален филм за Ботевите четници от Добруджа представя музеят в Добрич

Игрално-документален филм за Ботйовите четници от Добруджа „Добруджанци по страшния и славен път" представя Регионалният исторически музей в Добрич в Деня на Ботев и загиналите за свободата на България – 2 юни. В него се разказва за десетте Ботеви четници, родени в Добруджа. Филмът е финансиран от музея. Автор на лентата е Пламен Николов – уредник на отдел „История на българските земи XV-XIX век". Разказът за съдбата на десетте добруджанци е придружен от игрални сцени, заснети с участието на възстановчици от националното дружество /НД/ „Традиция". Местният военноисторически клуб „46-и пехотен Добрички полк" е основен партньор на музея при заснемането на филма. В игралните сцени участват над 30 реконструктори от клоновете на дружеството „Традиция" в Добрич, Велики Преслав, Панагюрище и Шумен. В снимките се включват и младежи от Национална легия на българската младеж – Добрич. Използваното оръжие е от личните колекции на възстановчиците, униформите са в пълно съответствие с оригиналните образци, проучени и изработени от клоновете на НД „Традиция". Мирното население в кадрите е пресъздадено от самодейци от Народно читалище „Добруджа 2025".

Зрителите ще научат за десетте добруджанци, поели по пътя на борбата за свобода. Част от тях тръгват по него през хайдушките пътеки, други са от онези среди на българския народ, които са двигател на организираното революционно движение. Петима от тях загиват, останалите дочакват Освобождението.

Във филма се разказва за съдбата на всеки един от добруджанските Ботеви четници след разпръскването на четата. За някои от тях – най-вече за тези, които загиват, съхранените в историческите извори данни са оскъдни. Разказът за тяхната Голгота се опира на това, което знаем,благодарение най-вече на спомени на оцелели техни другари, като за неизвестните обстоятелства около гибелта им, авторът предлага възможната версия, базирана на съхраненото в свидетелства на очевидци на събитията.

Филмът е с продължителност един час и целта е той да възкреси спомена за тези десет млади мъже на дълга, които се посвещават на борбата.Тяхната саможертва показва, че добруджанските българи не са стояли встрани от националноосвободителното движение, каквото е широко разпространеното схващане.

„Лентата е заснета за по-малко от три месеца. Подготовката,включваща проучване на наличните източници за съдбата на десетте добруджанци и изготвянето на сценария, отне около половин година. Но най-отговорни бяха снимачните дни, когато участниците реално усещаха, че правят нещо значимо и бяха всеотдайни", каза Пламен Николов.

Изложба, посветена на добруджанци в Ботевата чета, е подредена в зала „Възраждане" в Художествената галерия в Добрич.