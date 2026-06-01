Заедно със сирените утре тестват и Bg-Alert

Освен сирените в 12 часа по повод деня на Ботев, утре МВР ще тества и системата Bg-Alert, съобщиха от вътрешното ведомство. Това ще стане от 11 до 11,30 часа, а поводът е отложената проба, която трябваше да се проведе на 1 април.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. При повечето смартфони той автоматично е спрян. Затова от МВР посочват, че който иска да получи съобщението, трябва да провери апарата си.

Сирените пък ще бъдат пуснати в 12 часа. И те, като Bg-Alert са част Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).

Поводът за тях е, че утре е 2 юни. Той е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени. Те ще бъдат задействани в продължение на две минути.