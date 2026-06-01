Фирмата, отсекла 8 липи във Варна, обжалва заповедта на общината за премахване на магнолиите

Фирмата, която отсече 8 липи в центъра на Варна с разрешение на общинската администрация и засади на тяхно място магнолии, се жалва в съда срещу решението те да бъдат премахнати.

Административният съд във Варна образува дело по жалба на дружеството „Филвик" АД срещу разпореждане на Община Варна, свързано с преместването на декоративни дървета в централната част на града.

Делото е образувано след оспорване на писмо на зам.-кмета на Варна от 15 май тази година.

Спорът е свързан с осем дървета от вида Магнолия грандифлора, засадени от дружеството на бул. „Княз Борис I" №57-59.

С оспорения административен акт инвеститорът е задължен да премести дърветата, като в документа е посочено, че те ще бъдат компенсирани от Община Варна с други декоративни видове.

От съдебната информация става ясно, че „Филвик" АД не е съгласно с разпореждането и е потърсило защита по съдебен ред.

Предстои магистратите да преценят законосъобразността на акта на общинската администрация и дали са налице основания за преместването на спорните магнолии.