В Казанлъшко иззеха голямо количество саморъчно свити цигари

На 29.05.2026 г., полицейски служители от РУ-Казанлък са извършили проверка в къща в село Хаджидимитрово, община Казанлък, обитавана от 73-годишна жена. Намерени са 184 пакета /всеки съдържащ по 20 бр./ саморъчно свити цигари, 80 бр. непакетирани цигари, машинка за пълнене на цигари, кутия с цигарени гилзи и неопределено количество жълтеникаво-кафява тревиста маса, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство по чл.234,ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.