Над 6200 ментета на маркови стоки иззе полицията на пазара в Кубрат

6 253 артикула, обозначени с търговски марки, предлагани без съгласието на притежателя на изключителното право, са иззети при акция на служители от РУ-Кубрат и колегите им от сектор „Противодействие на икономическата престъпност". Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са установени при специализирана полицейска операция, проведена на 31 май на открития седмичен пазар в град Кубрат.

В хода на акцията са извършени процесуално-следствени действия във временно обособените търговски обекти и ползваните от търговците товарни превозни средства. Открити са „маркови" стоки (дамски чанти, спортни екипи, тениски, якета, панталони, шапки, колани, портфейли, чорапи, ръкавици, мъжко и дамско бельо и др., обозначени с логото на Nike, Adidas, Armani, Prada, Moncler, Polo, Icon, Puma, Boss, Guess, Balenciaga, Hugo и др.), предлагани за продажба в търговските обекти без съгласието на притежателите на изключителното право. Образувани са пет досъдебни производства по чл.172 Б, ал.1 от НК в условията на чл.212, ал.2 от НПК. Като извършители са установени следните лица: 52-годишна жена от Разград, 52-годишна търговка от с. Владимировци, общ. Самуил, 46-годишна от с. Окорш, общ. Дулово, 30-годишен мъж от с. Владимировци, общ. Самуил и 34-годишна жена от гр. Исперих.

Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районна прокуратура - Кубрат.