Шофьорът, прегазил две жени във Варна, отива на съд, не пил три дни лекарство за епилепсия



Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил смъртта на две жени при тежката катастрофа край Кооперативния пазар на 22 декември миналата година. Прокуратурата твърди, че мъжът не е приемал лекарствата си за епилепсия дни преди фаталната катастрофа.

Това съобщи говорителят на държавното обвинение Радослав Лазаров.

Според прокуратурата водачът ще отговаря за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, извършено при условията на съзнавана непредпазливост, т.е. самонадеяност от страна на шофьора.

По данни на разследването мъжът е нарушил едно от основните задължения на водачите, заложени в Закона за движение по пътищата – да контролира непрекъснато управляваното от него моторно превозно средство.

В резултат на това автомобилът е излязъл извън платното за движение и е навлязъл на тротоара, където е блъснал две пешеходки. Жените са загинали вследствие на удара.

Според наблюдаващия прокурор случаят не е обикновена непредпазливост. Разследването е установило, че шофьорът е страдал от епилепсия и е бил длъжен ежедневно да приема предписаните му медикаменти.

Експертизите по делото показват, че поне три дни преди катастрофата той не е приемал необходимото лечение. Това е било доказано чрез изследване на кръвната му проба, в която не са открити следи от активното вещество на медикамента.

Именно поради тази причина прокуратурата е приела, че водачът е съзнавал риска за здравето си и възможните последици от управлението на автомобил без необходимото лечение, но въпреки това е седнал зад волана.

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

От прокуратурата уточниха, че защитата на подсъдимия има право да поиска делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, което при определени условия може да доведе до намаляване на наказанието.

Катастрофата предизвика силен обществен отзвук във Варна, след като автомобилът помете две жени на тротоар в района на Кооперативния пазар. Разследването продължи няколко месеца, като бяха назначени множество експертизи за изясняване на причините за инцидента.

С внасянето на обвинителния акт предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от Окръжния съд във Варна.