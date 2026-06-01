Непълнолетни крадат коли в Търговищко. МВР: Заключвайте си автомобилите

В резултат на проведени незабавни действия по издирването е установен извършител на противозаконно отнемане на два леки автомобила, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. На 31.05.2026 г. на тел. 112 е получен сигнал, че за времето от 7,30 до 8,30 ч на същия ден от улица в село Изворово, община Антоново, е противозаконно отнет лек автомобил „Фолксваген Голф" с варненска регистрация - собственост на жена от селото. След проведени незабавни полицейски действия по издирване на автомобила е установен извършителят на деянието – непълнолетен младеж от град Котел.

На същия ден при извършване на рутинен обход в същото село полицейски екип е установил изоставен лек автомобил със същата марка – собственост на жена от Котел. След осъществени издирвателни действия е установено, че моторното превозно средство е било противозаконно отнето за времето от 02,30 до 8,30 ч в Котел и докаран до Изворово. Извършител на деянието е същият непълнолетен младеж.

Той е задържан е в РУ-Омуртаг за срок до 24 ч по Закона за МВР. Известен е на полицията с предишни противозаконно отнемания на МПС. По случаите са образувани досъдебни производства.

Извършител на противозаконно отнемане на МПС са установили и криминалисти от РУ-Търговище. На 31.05.2026 г. от улица „Опълченска" в областния град е бил противозаконно отнет лек автомобил „Ситроен" – фирмена собственост. Впоследствие автомобилът е намерен катастрофирал в крайпътно дърво в близост. След бързи издирвателни действия извършителят на деянието е установен – също непълнолетен младеж, но от Търговище.

Той е задържан по Закона за МВР.

За да се избегнат подобни инциденти в бъдеще, от ОДМВР - Търговище напомнят на водачите и собствениците на МПС да ги заключват, ако ги напуснат, дори и това да е за кратък период от време, както и да не оставят ключовете на таблото или другаде вътре в незаключено МПС.