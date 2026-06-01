Бившият регионален министър Найденов 2 пъти опитал да уволни шефката на кадастъра във Варна

Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов два пъти е правил опити да освободи от длъжност директора на Службата по кадастър във Варна Красимира Божкова, но без успех. Това разказа той пред NOVA NEWS.

Той определи казуса с незаконните постройки в местността „Баба Алино" край Варна като „емблематичен и скандален", като заяви, че става въпрос за дългогодишна практика, допусната от институциите.

„Подозирам, че във Варна действа добре организирана група, начело с директора на областната служба по кадастър Красимира Божкова. Два пъти се опитвах да я отстраня от длъжност, но процедурата е сложна и тя успяваше да се измъкне", заяви още той. По думите му срещу Божкова през годините са постъпвали множество сигнали, а работата ѝ е била обект на сериозни критики.

Изказването идва дни след като регионалният министър Иван Шишков освободи Божкова от поста ѝ във връзка с разкритията около незаконния строителен комплекс край Варна. Тогава министърът определи случая като „незаконно строителство в мащаби, които не съм си представял, че мога да установя".

Според Найденов обаче има вероятност съдът да възстанови уволнената директорка на работа, въпреки натрупаните сигнали и съмненията за злоупотреба със служебно положение.

Бившият министър подчерта, че в общественото пространство погрешно се говори за цял „град", докато реално става дума за около 20 отделни сгради с множество апартаменти и самостоятелни обекти. По думите му хората, закупили жилища в района, са станали жертва на система, която с години е позволявала подобни практики.

„Системата години наред е допускала такива схеми. Това поставя сериозни въпроси за контрола върху строителството и административните процедури", коментира Найденов.

Той посочи още, че негови колеги са споделяли неофициално за затруднения при извършването на проверки на място, като според информацията охраната на комплекса е била въоръжена.

Според Найденов в основата на скандала стоят документи с невярно съдържание, включително удостоверения за търпимост, които по закон се издават за по-стари сгради, построени преди 2001 година. Той обясни, че тези документи са използвани за възстановяване на строителни книжа и са изиграли ключова роля в развитието на случая.

Бившият регионален министър е категоричен, че незаконните строежи не могат да бъдат узаконени чрез последващи административни процедури и трябва да бъдат премахнати.

„Това е криминален случай, който изисква намесата на разследващите органи", заяви той.

По думите му е необходимо да бъде проследена цялата верига от документи – от първоначалните устройствени планове и административни решения до издадените удостоверения и нотариалните сделки. Според Найденов само цялостно разследване може да установи отговорността на всички замесени длъжностни лица и институции.