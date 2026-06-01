Русенски скаути завършиха успешна четиримесечна кауза в помощ на Общинския приют за животни

Нови къщички, много лакомства и топлина донесоха децата от Скаутски клуб „Приста скаут" на обитателите на Общинския приют за безстопанствени животни в навечерието на Международния ден на детето. Това съобщиха от община Русе.

Благотворителната инициатива е част от дейността „Четирикраки приятели" на клуба и продължава вече няколко месеца. Идеята възниква през февруари, когато най-малките членове на клуба, „вълчетата", изработват мартеници с кауза. Те са подкрепени от русенска фирма и със събраните средства предприемат следващата сериозна стъпка. В продължение на няколко седмици с много отдаденост и любов по-големите – скаути и венчъри, собственоръчно изработват шест здрави и уютни дървени къщички за кучетата.

Паралелно с майсторската работа, скаутите провеждат и самостоятелна дарителска кампания в ОУ „Любен Каравелов". С подкрепата на своите учители успяват да увлекат десетки съученици и родители, събирайки сериозно количество храна и консумативи, необходими за ежедневното изхранване на животните.

Кулминацията на цялата подготовка се състоя в Общинския приют, един от най-големите в страната. Освен че монтираха новите шест колибки и дариха събраната храна, скаутите изненадаха четириногите си приятели и с много нови гумени играчки. Докато най-малките „вълчета" намираха нови приятели и даряваха кучетата с любов, по-големите се включиха активно в почистването и помощните дейности в приюта, помагайки на екипа в грижата за изоставените от стопаните си животни.

От Скаутски клуб „Приста скаут" изразяват специална благодарност към Общинския приют в Русе за гостоприемството и за това, че са ги приели като равни партньори. Скаутите са категорични, че това не е край на каузата, тъй като вратите на приюта остават отворени за тях, а тяхната основна мисия остава непроменена – да правят света едно по-добро място.