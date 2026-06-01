Откритият в Южния парк Калоян избягал заради забрана да гледа YouTube

Детето ми се разсърди, защото му забраних му да ползва YouTube. Излязох на балкона да простирам, като се върнах той беше излязъл. Първо проверих в апартамента, не го открих и тогава излязох да го търся. Оставих контакт за връзка с мен там, където ме познават. Това каза майката на 7-годишния Калоян Боболов - Нели Боболова. По-рано днес 7-годишият ученик излезе от дома си в столичния кв. "Обеля", а 2 часа по-късно бе открит от полицаи на входа на Южния парк.

За откриването му помогнали граждани, които го забелязали и се обадили в полицията, разказа шефът на сектор "Издирване" в СДВР Емил Стоянов. След като разбира, че детето го няма, майката го качва в социалните мрежи, тръгва да го търси, вижда патрул на 9-о РУ и казва за случилото се. Междувременно бащата подава сигнал на тел. 112 и се почват незабавни действия за издирване, описа случая Стоянов. Той благодари на подалите сигнали и призова хората да действат така винаги, когато става дума за дете или възрастен човек с деменция например.

След като е излязло от дома си, детето се е качил на метро. Първите действия на полицията са били да проверят метростанцията за видеозаписи. Преди да ги свалят, Калоян бил намерен.

Вината не е в родителите. Много родители налагат ограничения с интернет и това не означава, че децата трябва да тръгнат да бягат. Наберете веднага тел. 112 и ни дайте нещо, което да ни помогне в издирването, каза Стоянов как да се действа при подобни случаи.

"Детето е в добро здраве, адекватен е. Очаквам да го видя, да разбера защо е тръгнал. Вярвам, че ще разбере какво е направил", посочи Боболова. Тя благодари на гражданите, които излезли да търсят момчето, както и на полицията и нарече съдействието "човечност". Обясни, че първокласникът е ходил в Южния парк преди, вероятно затова сега се е насочил натам.