Бивш футболист от "Нефтохимик" ръководел престъпната група с марихуаната за 2 млн. евро (Снимки)

Бивш футболист на "Нефтохимик" е ръководел ОПГ от Зимница, свързано с извозването на марихуана в големи количества към Турция.

Става въпрос за 39-годишния Стамен Ангелов, който е един от четиримата задържани при мащабна акция на ДАНС, ГДБОП, МВР и Окръжна прокуратура Бургас. Тя се е провела на територията на Бургаска и Ямболска област и завърши с конфискацията на 250 кг. марихуана за над 2 млн. евро.

Белезниците на Ангелов са щракнали в деня на рождения му ден. Той е арестуван на входа на София часове след задържането на трима души да претоварват "трева" от една кола на друга. Това се случило в бившата складова база край ямболското село Зимница. Полицаите арестували трима в момента на товарене, но Ангелов отсъствал. Предполага се, че е видял от видеокамерите щурмуващите базата униформени и е избягал към София.

По пазарна оценка иззетата дрога при акцията е за над 2 млн. лв. Дрогата била конфискувана при обиски на различни места в Бургаска и Ямболска област. Групата дълго време е била наблюдаване преди да щракнат белезниците..

В хода на акцията разследващите установили, че за пласирането на дрогата ОПГ-то е използвало и хеликоптер. Машината била открита в складовата база в Зимница, която униформените атакували. Боила пребоядисана и премодифицирана технически за заличаване на следите за произход, допускат оперативни работници. Използването на хеликоптера се налагало при пренасянето на дрога в друга държава, за да се избегнат рисковите сухопътни гранични проверки. Най-вероятно с машината се е летяло да Турция.

Засега не е ясно кой е собственикът на хеликоптера и дали пилотът е сред задържаните. Практиката показвала, че тези машини са труднопроследими на малка височина, движейки се извън стандартните въздушни коридори, което изисквало големи умения от авиатора.