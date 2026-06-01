Бивш футболист от "Нефтохимик" ръководел престъпната група с марихуаната за 2 млн. евро (Снимки)

Бивш футболист на "Нефтохимик" е ръководел ОПГ от Зимница, свързано с извозването на марихуана в големи количества към Турция.
Става въпрос за 39-годишния Стамен Ангелов, който е един от четиримата задържани при мащабна акция на ДАНС, ГДБОП, МВР и Окръжна прокуратура Бургас. Тя се е провела на територията на Бургаска и Ямболска област и завърши с конфискацията на 250 кг. марихуана за над 2 млн. евро.
Белезниците на Ангелов са щракнали в деня на рождения му ден. Той е арестуван на входа на София часове след задържането на трима души да претоварват "трева" от една кола на друга. Това се случило в бившата складова база край ямболското село Зимница. Полицаите арестували трима в момента на товарене, но Ангелов отсъствал. Предполага се, че е видял от видеокамерите щурмуващите базата униформени и е избягал към София.
По пазарна оценка иззетата дрога при акцията е за над 2 млн. лв. Дрогата била конфискувана при обиски на различни места в Бургаска и Ямболска област. Групата дълго време е била наблюдаване преди да щракнат белезниците..
В хода на акцията разследващите установили, че за пласирането на дрогата ОПГ-то е използвало и хеликоптер. Машината била открита в складовата база в Зимница, която униформените атакували. Боила пребоядисана и премодифицирана технически за заличаване на следите за произход, допускат оперативни работници. Използването на хеликоптера се налагало при пренасянето на дрога в друга държава, за да се избегнат рисковите сухопътни гранични проверки. Най-вероятно с машината се е летяло да Турция.
Засега не е ясно кой е собственикът на хеликоптера и дали пилотът е сред задържаните. Практиката показвала, че тези машини са труднопроследими на малка височина, движейки се извън стандартните въздушни коридори, което изисквало големи умения от авиатора.
Работата по случая продължава. През 2023 г. властите в Турция откриха 100 кг. дрога, изхвърлена от хеликоптер. Машината тогава бе засечена, че и два и се връща в България. Дали има общо с разбитата ОПГ в ямболското с. Зимница, което е на 75 км. разстояние от турската граница, не е ясно.