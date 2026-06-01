Задържаха мъж, блъснал 8 коли след гонка с полицията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за три престъпления.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30.05.2026 г. в гр. София, ж.к. „Обеля", при управление на лек автомобил „БМВ", Ц.Б. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. След подаден звуков и светлинен сигнал от полицейските служители Ц.Б. не се подчинил на полицейското разпореждане, продължил движението си с превишена скорост, съобщават от прокуратурата. Последвала гонка с полицейския автомобил, създавайки предпоставки за увреждането на публично и частно имущество, както и живота и здравето на гражданите. Ц.Б. реализирал пътнотранспортни произшествия с 8 автомобила, като причинил значителни имуществени вреди.

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества или техни аналози и не изпълнил предписание на контролен орган за изследване по надлежния ред.

По случая се води досъдебно производство.

С постановление на дежурен прокурор Ц.Б. беше задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.