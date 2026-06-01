Иззет е автомобил на шофьор, карал пиян в добричко село, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 30 май, около 23:20 часа в село Росеново е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 62-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,69 промила. Задържан е за срок до 24 часа. Колата е иззета по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 30 май, около 09:00 часа в село Безмер при проверка лек автомобил „Форд", управляван от 31-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични вещества отчита положителен резултат за канабис. На 29 май, около 14:05 часа в село Котленци при проверка на лек автомобил „Ситроен", управляван от 36-годишен мъж, тестът отчита положителен резултат за метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.