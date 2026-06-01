Фирма на сестрата на Благомир Коцев се оплака в прокуратурата заради слухове за Баба Алино

Надежда Алексиева

Николай Стефанов (в средата) и Йордан Кателиев (вдясно) по време на ареста в софийския съд. Снимка: Фейсбук.

„Строителна компания Хоризонт" сезира прокуратурата за фалшивите новини, свързващи я с КУБ корпорация. Това съобщи общинският съветник Николай Стефанов в съобщение до медиите, а поводът е - появилите се слухове в публичното пространство, че строителна фирма, близка до семейството на кмета на Варна Благомир Коцев е била част от подизпълнителите на украинския инвеститор Олег Невзоров за незаконните строежи край Варна.

Николай Стефанов заявява, че компанията никога не е извършвала търговска дейност и това било видно от търговския регистър. Съдружник във фирмата според Търговския регистър е Биляна Коцева, която е сестра на кмета на Варна Благомир Коцев.

Съдружникът и управител в „Строителна компания Хоризонт" ООД Николай Стефанов сезира ГДБОП и Районната прокуратура във Варна за фалшивите новини, които свързват дружеството с незаконната дейност на КУБ корпорация в местността Баба Алино.

В писмото се посочва, че част от внушенията се извършват от профил, верифициран като автентичен в социалната мрежа Фейсбук, който принадлежи на бившия журналист и управител на Радио Дарик – Варна Наталия Господинова.

Биляна Коцева по време на протестите в защита на Благомир Коцев.
Друг профил, също верифициран за автентичност, принадлежи на собственика на медията „Нова Варна" – Георги Костов. И за двамата, Стефанов посочва, има доказателства, че са били бенефициенти на крупни медийни договори по времето на управлението на ГЕРБ във Варна.

Стефанов също уточнява, че най-вероятният първоизточник на неверните внушения е профил с и име Ваклин Стойновски, също в социалната мрежа Фейсбук.

Николай Стефанов е категоричен, че нито дружеството, нито той лично има пряко касателство към скандалното закононарушение на КУБ корпорация в местността Баба Алино и настоява за извършване на проверка от разследващите органи.

Николай Стефанов беше арестуван заедно с Благомир Коцев и другия съдружник във фирмата - Йордан Кателиев, като и тримата са подсъдими за корупция.

