Собственик на имот в Баба Алино: При събаряне ще съдим общината и ще чакаме обезщетения

Колективни искове срещу Община Варна ще предявят собствениците на жилища в местността Баба Алино, ако се стигне до събаряне на постройките. Това заяви един от собствениците Александър Александров.

Според него държавата и местната администрация трябва да понесат отговорност за бездействието си през годините, а хората, закупили имоти в района, имат основание да търсят обезщетение.

„Надяваме се на рационален изход, а не на радикални популистки изказвания", каза Александров пред БНР.

По думите му всички документи, които са били представени пред нотариусите при сделките, са изглеждали изрядни. Той уточни обаче, че сградите все още нямат акт за въвеждане в експлоатация.

Случаят с незаконния град край Варна се превърна в един от най-коментираните строителни казуси в страната, след като беше открит мащабен жилищен комплекс в местността Баба Алино край курорта „Златни пясъци", където през годините са изградени десетки къщи и жилищни сгради. След проверки на институциите стана ясно, че голяма част от строителството е извършено без необходимите разрешителни и одобрени строителни книжа.

По-късно стана ясно, че част от имотите вече са били продадени на граждани, които твърдят, че са закупили жилищата си при наличие на документи, изглеждащи напълно изрядни.