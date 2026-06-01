Детското творчество озари Стария Несебър по случай 1 юни

По повод Международния ден на детето – 1 юни, в Стария Несебър, пред Градската художествена галерия „Радослав Ралев", бе открита изложба с творби на възпитаници от школите на утвърдените местни художнички Видка Липчева и Мария Богданова.

Изложбата представи пъстър свят, пресъздаден от детското въображение чрез картини, отличаващи се с оригинални идеи, смели цветови решения и впечатляващи триизмерни елементи. Всяка творба разкриваше таланта, креативността и усета към красивото на младите автори.

Експозицията привлече жители и гости на града, които с интерес разглеждаха произведенията и аплодираха усилията на децата и техните преподаватели.

Община Несебър подкрепя инициативи, насочени към развитието на творческия потенциал на младите хора и насърчаването на тяхната изява. Подобни прояви създават възможност талантливите деца да представят своите умения пред обществеността и да получат заслужено признание за таланта си.