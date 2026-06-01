Министър Вълчев: Трябва да бъдем честни към себе си в системата и да назоваваме ясно проблемите

Срещи по места с екипите на всички регионални управления на образованието започва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Целта е да бъдат обсъдени основните предизвикателства пред образователната система и да бъдат набелязани ефективни решения. Началото бе поставено с работна среща с екипа на Регионалното управление на образованието във Враца, съобщиха от МОН.

„Трябва да бъдем честни към себе си в системата и да назоваваме ясно проблемите. Само така можем да намираме ефективни решения", каза министър Вълчев. По думите му през годините често се отчитат положителни резултати, но същевременно остават предизвикателства, които не бива да бъдат премълчавани. Той подчерта, че основна цел на Министерството е всяко дете, независимо къде живее, да има достъп до качествено образование. „За да постигнем това, трябва ясно да виждаме дефицитите в системата и да чуваме хората, които работят най-близо до училищата. В този процес експертизата и опитът на хората на терен са ключови", заяви проф. Вълчев.

„Езикът на Ботев продължава и днес да вдъхновява, въпреки разликите във времето и технологиите", каза министърът. Той подчерта, че походът събира млади хора от цялата страна и им дава възможност да преживеят историята заедно, да създадат нови приятелства и да открият общи каузи.

Според проф. Вълчев походът е и пример как обществото и семейството могат да бъдат по-активно приобщени към образователния процес. „Големият въпрос пред съвременното образование е как да приобщим семейството към образователния процес. Това е прекрасен пример как това може да се случи", посочи той и благодари на Община Враца и областната администрация за усилията при организирането на инициативата.

В Деня на детето министър Вълчев поздрави и участниците в празничната програма на централния площад във Враца. Той призова родителите и учителите да насърчават децата да откриват своите силни страни, да следват пътя на знанието, но и да съхранят радостта и щастието на детството.

По-късно тази вечер министърът ще присъства на тържествения митинг-заря по повод 150-годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета във Враца.