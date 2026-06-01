Тече спецакция за безопасността на шофьорите на двуколесни превозни средства

Специализирана полицейска операция за безопасността на водачите на двуколесни превозни средства - мотоциклетисти, велосипедисти, водачи на мотопеди и електрически тротинетки, се провежда от 1 до 7 юни в България, съобщиха от МВР.

Акцията е в рамките на общоевропейска инициатива на Европейската мрежа на пътните полиции ROADPOL. В операцията участват полицейски служители от над 30 европейски държави, които ще осъществяват засилен контрол по пътищата.

По време на акцията проверките ще бъдат фокусирани върху четири основни направления: техническа изправност на превозните средства – контрол на състоянието на гуми, спирачни системи, светлини и наличие на незаконни модификации; използване на защитни средства; видимост на участниците в движението – наличие и използване на светлоотразителни елементи и оборудване, осигуряващо по-добра видимост на пътя; поведение на водачите – спазване на правилата за движение, контрол на скоростта, предимството, както и проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Основната цел на операцията е предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и намаляване на броя на загиналите и ранените сред водачите на двуколесни превозни средства. „Пътна полиция“ призовава водачите да спазват стриктно правилата за движение и да проявяват повишено внимание и толерантност на пътя.

От днес Областната дирекция на МВР в Разград започва информационно-превантивната кампания „Животът е с предимство“, насочена към безопасността на мотористите. Инициативата се реализира с подкрепата на Областната администрация и мотоклуб „Лудогорски братя“. Началото ѝ беше обявено от директора на областната полиция старши комисар Петър Ванев, зам. областния управител Косьо Косев и представители на мотоклуба.