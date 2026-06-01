Kвалификациите на Европейската младежка купа по стрелба с лък в Русе започват от утре

Над 300 състезатели от 31 държави пристигнаха в Русе за първия кръг от Европейската младежка купа по стрелба с лък 2026. До 6 юни крайдунавският град е домакин на едно от най-престижните състезания в календара на Европейската федерация по стрелба с лък, което събира най-добрите млади таланти на континента във възрастовите групи до 18 и до 21 години. Организатори на проявата са Българската федерация по стрелба с лък, спортен клуб „Джамбо - 2006" и Община Русе със съдействието на Министерството на младежта и спорта, като всички състезания са с вход свободен.

Днес на стрелбищния комплекс се провеждат официалните тренировки и техническите проверки на екипировката. Спортистите имат възможност да се адаптират към условията на терена и да направят последни настройки преди началото на същинската надпревара.

От утре, 2 юни, започват квалификациите в отделните дисциплини. През деня ще бъдат определени схемите за елиминационните двубои при състезателите с рекърв, компаунд и гол лък във всички възрастови категории.

На 3 юни зрителите ще могат да наблюдават индивидуалните елиминации, които ще излъчат финалистите в отделните дисциплини. Програмата включва срещи от 1/24-финалите до полуфиналите, като се очакват оспорвани двубои между едни от най-перспективните млади стрелци в Европа.

Отборните и смесените отборни елиминации са насрочени за 4 юни. В рамките на деня ще бъдат определени съставите, които ще се борят за медалите в заключителната фаза на турнира.

Кулминацията на спортния форум предстои на 5 и 6 юни. В петък ще се проведат финалите при отборите и смесените отбори, а в събота ще бъдат определени шампионите в индивидуалните дисциплини. Именно тогава публиката ще има възможност да наблюдава битките за медалите и най-силните изпълнения на младите надежди на европейската стрелба с лък.