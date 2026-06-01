Русенски ученици влязоха в ролята на министър на туризма за един ден

Две възпитанички на Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов" в Русе се включиха в националната инициатива на Министерството на туризма „Министър на туризма за един ден 2026", която се проведе днес в София. Русе беше представен от Лучия Астарджиева от XI „Б" клас, специалност „Организация на хотелиерството", и Ирена Минчева от XI „Г" клас, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки". Заедно с тях бяха и техните преподаватели по професионална подготовка Ан Бонев и Йордан Адолфов, съобщиха от пресцентъра на общината.

В рамките на програмата учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на Министерството на туризма и с дейността на неговото ръководство. Те се срещнаха с министъра на туризма д-р Илин Димитров, както и със заместник-министрите проф. Мариела Модева и Георги Тодоров. Участниците посетиха Информационния център на Министерството на туризма и присъстваха на заседание на ръководството на ведомството, по време на което директорите на дирекции представиха основните направления в своята работа и актуалните приоритети в сектора.

Кулминация на инициативата беше официалната церемония по връчване на почетни грамоти на директорите на професионалните гимназии по туризъм и на учениците, участвали в програмата.

Инициативата „Министър на туризма за един ден" цели да насърчи интереса на младите хора към професиите в сферата на туризма и да ги запознае с процесите по управление и развитие на един от най-важните икономически отрасли в страната.