1090 четвъртокласници от Добрич ще се явяват на НВО

Националното външно оценяване (НВО) за учениците от IV клас ще се проведе в 52 училища на територията на област Добрич, съобщават от Регионалното управление на образованието. Очаква се в националното външно оценяване в област Добрич да се включат над 1090 четвъртокласници.

Първият изпит – по български език и литература, е насрочен за 3 юни от 10 часа. На него четвъртокласниците ще трябва да покажат компетентности, придобити в началния етап на основното образование, като тестът ще проверява знания и умения за прилагане на основните правила на българския книжовен език, четене и разбиране на текст, интерпретиране на комуникативни ситуации и създаване на текст с определена цел. Изпитът ще продължи 60 минути, а учениците ще решават тест с 25 задачи – 13 езикови, 11 литературни и една творческа задача за създаване на текст.

На 4 юни от 10 часа ще се проведе изпитът по математика. В рамките на един час четвъртокласниците ще демонстрират знания за числата, умения за смятане, намиране на неизвестно число, работа с мерни единици, както и решаване на задачи за обиколка на геометрична фигура и лице на правоъгълник или квадрат. В теста ще бъдат включени и задачи, свързани с описване на ситуации от реалния свят чрез математически модели, както и такива, изискващи логическо и пространствено мислене и умения за разчитане на информация, представена в различен вид. Изпитът по математика също ще съдържа 25 задачи – 16 с избираем отговор, 4 с кратък свободен отговор, 4 с разширен свободен отговор и една задача с три подусловия.Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 15 юни.

Резултатите от НВО по математика в IV клас участват в балообразуването за прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни науки". В област Добрич прием след IV клас се осъществява в Природо-математическа гимназия „Иван Вазов" в Добрич.