Кола и микробус се удариха челно край село Дуранкулак, пострада 80-годишна жена

Дияна Райнова

При челен сблъсък на лек автомобил и микробус край село Дуранкулак пострада 80-годишна жена

 При челен сблъсък на лек автомобил и микробус край село Дуранкулак пострада 80-годишна жена, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 30 май, около 15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по път I-9 в района на село Дуранкулак. Установено е, че лек автомобил „Тойота" отнема предимството и се блъска челно в движещ се по път с предимство микробус „Мерцедес". При инцидента е пострадала 80-годишна жена, возеща се в лекиия автомобил. Настанена е в болница „Св. Анна" в град Варна с фрактура на гръдна кост, на лумбален шрелен и рана на корема, без опасност за живота.

Водачите са с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

