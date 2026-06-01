И. д. главният прокурор Стефанова разпореди проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова обяви, че е разпоредена проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия пред БНТ.

„Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат" на ВКП. Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост", подчерта обвинител тя.

По думите ѝ магистратите, а особено административните ръководители на толкова високо ниво, носят отговорност за действията си и трябва ясно да съзнават последиците от всяко свое решение в съответствие с установените стандарти за етично поведение.

Проверката е възложена на Инспектората към Върховната касационна прокуратура. Освен това по случая работи и Софийската градска прокуратура, която трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения магистрат.

За сигнала първо съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той заяви, че информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква всички компетентни институции да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

Междувременно Стефанова коментира и друг актуален случай в прокуратурата. В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и срещу пернишкия прокурор Бисер Михайлов. Ако бъдат предоставени данни, че той е съдействал за укриването на сина си Васил Михайлов, който беше задържан след близо година в неизвестност, временно изпълняващият функциите главен прокурор ще поиска от ВСС налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание.