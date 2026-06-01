Няма да намаляват майчинството, готвят стимули за по-рано връщане на работа

Властта обмисля въвеждането на допълнителни стимули за майките, които решат да се върнат на работа преди детето им да навърши 2 години, като идеята е да се насърчи по-гъвкаво съчетаване между професионалния и семейния живот, без да се отнемат съществуващи права или да се съкращава периодът на майчинство. Това стана ясно от думите на депутата от "Прогресивна България" Константин Проданов по време на брифинг в парламента в понеделник.

По думите му в публичното пространство се създават спекулации за промени в режима на майчинството, но към момента не се обсъждат нито съкращаване на двугодишния отпуск, нито намаляване на обезщетенията, които получават майките. Проданов подчерта, че основният фокус на евентуалните бъдещи политики е да се създадат реални условия родителите сами да избират кога да се върнат на работа, а не да бъдат поставяни под натиск за по-ранно завръщане.

Той акцентира и върху сериозния проблем с недостига на места в яслите и детските градини, особено в големите градове, като според него именно това е една от основните пречки пред по-бързото включване на родителите на пазара на труда. По думите му държавата трябва първо да гарантира достатъчен капацитет в детските заведения, за да не се стига до ситуации, в които семействата са принудени да избират между работа и грижа за децата.

„Държавата отсъства от сериозно наболелия проблем с яслите и детските градини. Преди да се мисли за промени, свързани с майчинството, трябва да сме сигурни, че няма да има нито едно дете без място в детско заведение", посочи той, като допълни, че политиките трябва да са насочени към реална подкрепа, а не към административни ограничения.

В този контекст от „Прогресивна България" коментират, че всяка промяна в системата следва да бъде съобразена както с демографската ситуация в страната, така и с недостига на работна сила в редица сектори, като се търси баланс между нуждите на икономиката и интересите на семействата.

По-рано днес депутатът от същата партия Владимир Николов посочи, че е възможно съкращаване на периода на майчинство само при условие, че бъде решен проблемът с недостига на места в детските ясли. По думите му част от работодателите избягват да наемат жени в детеродна възраст именно заради дългия период на отсъствие, което създава косвени бариери на пазара на труда. Той допълни, че реалното решение минава през повече детски заведения и по-гъвкави форми на заетост, а не само през промени в сроковете на майчинството.