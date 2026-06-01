Никола Лютов: Изграждането на детски градини и училища са водещ приоритет на Столична община

Изграждането на нови детски градини и училища, както и модернизацията на съществуващата образователна инфраструктура, са сред водещите приоритети на Столична община. Това заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

„Инвестициите в образователна инфраструктура са инвестиции с дългосрочна стойност. Те подкрепят семействата, дават спокойствие на родителите и създават по-добра среда за отглеждане и развитие на децата", посочи Лютов в интервю пред сп. „Строители".

През 2025 г. Столична община завърши изграждането на 12 нови сгради на детски градини. В момента на територията на София се строят още 20 детски градини и три самостоятелни детски ясли. Усилията са насочени към районите с най-голям недостиг на места за деца – „Триадица", „Витоша", „Красно село", „Лозенец", „Младост" и „Студентски". Паралелно се подготвят проекти за още осем нови сгради и разширения на съществуващи детски заведения.

Сред основните приоритети е и развитието на училищната инфраструктура. В район „Студентски" вече започна строителството на първото общинско основно училище в Студентски град – район, в който досега не е имало училище.

Новото учебно заведение ще бъде изградено на ул. „Йордан Йосифов" и ще осигури модерна образователна среда за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки от подготвителна група до седми клас. Проектът включва също спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта, зелени площи, зони за отдих, велостоянки и достъпна среда.

Наред с новото строителство общината продължава мащабната програма за обновяване на съществуващите училища и детски градини. Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност се изпълняват в 163 ОУ „Черноризец Храбър" в ж.к. „Дружба" и в 201 ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в Панчарево. Дейностите включват подмяна на инсталации, обновяване на покриви и фасади, енергийно ефективна дограма и подобряване на условията за обучение.

Архитектурни решения за нова образователна среда и едносменен режим

Освен количественото увеличаване на местата, Столична община залага изцяло нов подход към архитектурата и функционалността на сградите. Заместник-кметът Десислава Желязкова подчерта, че създаването на адаптивна и гъвкава учебна среда е водещ принцип при планирането.

Концепцията е ключов елемент и в стратегията за преминаване към едносменен режим на обучение до края на 2029 г. Новите архитектурни и инженерни решения се базират на съвременни строителни методи, които позволяват бъдещи разширения и реконструкции да се извършват с минимално въздействие върху учебния процес.

Стратегическият проект „Училището – сърцето на квартала"

Визията на Столична община намира израз в стратегическия проект „Училището – сърцето на квартала", иницииран от кмета Васил Терзиев.

„Целта на този проект не се изчерпва само с преминаването към едносменен режим. С тези инвестиции адресираме дългогодишни инфраструктурни дефицити в кварталите. Визията ни е училищата да се превърнат в модерни, отворени и мултифункционални пространства", обясни Десислава Желязкова.

Новите сгради ще разполагат с качествени спортни зали, зони за извънкласни дейности и пространства за обществено ползване. Идеята е те да служат пълноценно на учениците през деня, а извън учебно време - на местната общност. По този начин училищната инфраструктура се трансформира от строго образователна в ключова градска и социална инфраструктура.