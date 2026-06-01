Международният фестивал „Танцуваща Река" събра над 740 млади таланти в Русе

Доходното здание в Русе се превърна в сцена на таланта, красотата и вдъхновението по време на XIX Международен фестивал „Танцуваща река", организиран от Общинския младежки дом – Русе, Сдружение „Импулс" и Община Русе, съобщиха от общината.

Мисията на фестивала е да популяризира танцовото и балетното изкуство сред подрастващите, да създава нови възможности за творчески контакти и сценични изяви и да съхранява богатството и многообразието на танцовото изкуство.

Във форума участваха 740 деца и младежи на възраст от 4 до 20 години, представители на 31 танцови формации от България и Румъния. Те показаха своите умения в категориите соло, дует, малка и голяма група, в стиловете съвременни танци, танцово шоу, класически балет, характерен танц, улични танци и Open категория.

Изявите на младите танцьори бяха оценявани от авторитетно десетчленно жури, съставено от доказани професионалисти в областта на танца, театъра и сценичните изкуства. Сред тях бяха Мария Касабова и Валери Миленков – солисти на балет „Арабеск" и утвърдени хореографи, Весела Василева – примабалерина и директор на балета на Държавна опера – Русе, румънският хореограф Flori Jordache, балерината, преподавател и хореограф Милена Лазарова, балерината и хореограф Аксиния Илиева, хореографът Ренета Стефанова, треньорът по акробатика Любомир Ковачев, актьорът Мариан Савов и актрисата и специалист по пластика и пантомима Мария Неделчева.

По традиция всеки участник получи медал от XIX Международен фестивал „Танцуваща река" като признание за положения труд, отдаденост и любов към танцовото изкуство.

Заместник-кметът по "Спорт и младежки дейности" Борислав Рачев поздрави директора на ОМД-Русе Красимира Николаева, Петя Бонева - ръководител на Танцово студио „Импулс", и екипа на ОМД за организацията на това голямо събитие. Рачев награди всички победители в Подготвителна възрастова група.

След оспорвана конкурсна програма бяха връчени следните специални отличия:

• Награда на журито – Millenium Art, Румъния

• Отличен дебют – БС студио „Releve" при НЧ „Боян Пенев – 1949 г.", Шумен

• Награда на ОМД Русе – Танцова компания „Петрова", Русе

• Награда на Лайънс клуб „Вдъхновение" Русе – Танцово студио „Импулс", Русе

• Награда на „Топлофикация Русе" ЕАД – Танцова работилница, Варна

В генералното класиране отличията бяха присъдени на:

III място – Танцово студио „Импулс" – Русе, които получиха плакет и парична награда от 200 евро, осигурена от Лайънс клуб „Вдъхновение" – Русе. Наградата беше връчена от Диана Пеева – член на клуба.

II място – ТС „Динамик" – Велико Търново, които получиха плакет и парична награда от 300 евро, осигурена от „Топлофикация Русе" ЕАД.

ГРАН ПРИ 2026 – ШТ „Еми Денс" – Разград, които получиха плакет и парична награда от 500 евро, осигурена от Сдружение „Импулс".

Фестивалът се реализира със съдействие и материална подкрепа от „Дунарит" АД – Русе, „Топлофикация Русе" ЕАД и Лайънс клуб „Вдъхновение" – Русе. Деветнадесетото издание на „Танцуваща река" отново доказа, че Русе е средище на талант, творчество и културен обмен, а танцът остава универсален език, който обединява поколения и националности.



