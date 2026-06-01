Варненски журналист към общински съветник: Ако има доказателства, нека бъдат показани

Собственикът на електронната медия "Нова Варна" Георги Костов, който е споменат в сигнал до прокуратурата по случая Баба Алино, описан в статия на "24 часа", поиска право на отговор.

Материалът е базиран на информация от Николай Стефанов, който контрира твърдения, че фирмата „Строителна компания Хоризонт" е сред подизпълнителите на строежите в Баба Алино, както и че част от внушенията се извършват от профил, верифициран за автентичност, принадлежи на собственика на медията „Нова Варна" – Георги Костов. Стефанов посочва, има доказателства, че медията на Костов е била бенефициент на крупни медийни договори по времето на управлението на ГЕРБ във Варна.

„Строителна компания Хоризонт" е компания с управители Николай Стефанов и Йордан Кателиев, в съдружие със сестрата на кмета Благомир Коцев.

Костов пояснява, че казусът „Баба Алино" "не е частен спор, а тема с висок обществен интерес и при такава фактическа обстановка гражданските въпроси и журналистическите публикации са напълно легитимни и не могат автоматично да бъдат обявявани за „фалшиви новини", само защото са неудобни".

Костов не приема, след като Стефанов е подсъдим по дело за корупция, "да размахва публично имената на ГДБОП и прокуратурата срещу граждани и медии, които задават въпроси по обществено значим случай".

Ако има доказателства, нека бъдат показани. Ако няма, нека спре практиката граждани да бъдат респектирани чрез внушения за институционален натиск, заявява в правото си на отговор Костов.