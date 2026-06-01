Разбиха организирана мрежа за трафик на мигранти, свързана с инцидента с микробус в Лозенец

Разбита е организирана престъпна група, занимавала се с трафик на мигранти през територията на България, съобщи главният комисар на ГД „Гранична полиция" Антон Златанов във фейсбук. По данни на службите част от задържаните са свързани с инцидента в Лозенец от миналата година, при който микробус с 19 мигранти катастрофира, след като шофьорът го изостави в движение.

В рамките на специализирана полицейска операция вчера е спрян автомобил, превозващ петима мигранти от Иран и Алжир, преминали маршрут през Турция и Гърция. Водачът на превозното средство е 34-годишен гражданин на Молдова. По информация на „Гранична полиция" автомобилът е бил спрян контролирано преди да достигне София.

Паралелно са извършени претърсвания на три адреса в столицата, при които са задържани трима сирийски граждани, определени като част от високото ниво в йерархията на групата. Те са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа по искане на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура.

Освен тях, още трима участници в схемата – от Грузия, Молдова и Йордания – са обявени за международно издирване. Според разследването групата е действала от 2025 г., като е организирала канал за нелегален трафик на мигранти през страната и е използвала различни шофьори и маршрути за избягване на контрол.

Работата по случая продължава, като се проверява съпричастност и към други сходни канали за нелегален трафик на мигранти.