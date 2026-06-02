Спешни промени в 3 закона ни вкарват в ОИСР тази година

Спешни законови промени, които трябва да бъдат приети до юли тази година, са решаващи за успешното присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - клуба на най-развитите икономики в света.

Това става ясно от писмен отговор на парламентарен въпрос от външния министър Велислава Петрова.

В международната икономическа организация на развитите демократични държави членуват 38 страни от от цял свят. Сред тях са САЩ, Канада, Австралия, Япония, Република Корея, Великобритания и 22 държави от ЕС. Заедно с България, кандидати за членство са още Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и Перу.

Основната цел на ОИСР е да насърчава политики за устойчив икономически растеж, подобряване на стандарта на живот и разширяване на световната търговия. Организацията има водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчна политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации и др.

Процесът по присъединяване на България, който започна през 2022 г., може да приключи положително още през настоящата година, но пълноправното ни членство е постижимо само след изпълнение на препоръките ѝ, уточнява министър Петрова. Приемането на промените ще спомогне да приключат прегледите на страната ни в комитетите на икономическата организация, обяснява Петрова.

До май т.г. формално са завършени прегледите на България в 18 от 25-те работни органа на ОИСР, сред които комитетите по финансови пазари, заетост, труд и социална политика, застраховане и частно пенсионно осигуряване, регионална политика, цифрова политика, здравеопазване, конкуренция и др. Скоро трябва да бъде получено и становището за прегледа в Работната група за борба с подкупите при международните търговски сделки. Там разговорите са приключили още през март.

За да преминем окончателно през техническата фаза, ни трябват оценки в 4 направления - от работната група за държавната собственост и приватизационни практики към Комитета по корпоративно управление, от тази за ресурсна ефективност и отпадъци към Комитета по екологична политика, от Инвестиционния комитет и Комитета за публично управление с работната група за публичен интегритет и борба с корупцията към него. За целта трябва да се предприемат законодателни действия за управлението на държавните предприятия и на отпадъците, както и по прилагането на кодексите за либерализация на ОИСР. Освен това трябва да се работи за укрепване на публичното управление, съдебната система и борбата с корупцията.

Крачка към това бе направена с възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията, което бе ключово и за получаването на над 200 млн. евро по плана за възстановяване и устойчивост. Новата комисия ще се състои от петима, които трябва да имат минимум 10 години юридически стаж. По един член на новата “Антикорупция” ще излъчат президентът, парламентът, Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния административен и Върховния касационен съд. Всеки от тях ще председателства комисията на ротационен принцип.

Министър Петрова посочва, че вече текат процедури за забързване на процеса, предстоят обществени консултации и след това внасяне в Народното събрание.

“Необходими са и промени в Закона за насърчаване на инвестициите във връзка с дейността на механизма за скрининг на чуждестранните инвестиции с оглед на очакването за осигуряване на еднакво третиране на държавите - членки на ОИСР, извън ЕС”, пише още дипломат № 1 в отговора си до депутата Мартин Димитров от ДБ.

Присъединяването на страната към организацията е водещ приоритет за правителството, уверява Петрова, която в качеството си на министър на външните работи е и шеф на междуведомствения координационен механизъм за ОИСР. Тя призовава депутатите за подкрепа и ускорено разглеждане на промените в закона, за да можем да се поздравим с получаването на покана за членство до края на 2026 г.