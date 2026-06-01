Спор около отстраняването на шефа на строителния контрол във Варна: общината твърди едно, Драгнев – друго

Със заповед от 29 май 2026 г. кметът на Община Варна Благомир Коцев е отстранил временно от длъжността директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" Александър Драгнев. Това съобщават от пресцентъра на общината, след като Драгнев оповести, че не му е била връчена никаква заповед.

Директорът на строителния надзор, обаче заяви за "24 часа", че се е явил в общината в петък, въпреки, че е бил в отпуск.

"Извикаха ме при гл. секретар, който ми връчи заявление, в което пише, че желая да бъда освободен по взаимно съгласие. Взех го и казах, че няма да го подпиша, защото не се чувствам виновен", разказа Александър Драгнев.

В позицията на общината се казва, че отстраняването е свързано с дисциплинарно производство срещу Драгнев, което тече от 22 април тази година, както и с обстоятелства около работата му по незаконното строителство в местността „Баба Алино".

Александър Драгнев е бил в отпуск миналата седмица, който е изтекъл в петък, а днес той не се е явил на работа в Община Варна. Въпреки медийните участия, той днес е представил болничен с дата 1 юни 2026г., поради което не може да му бъде връчена заповедта за временното отстраняване.

В брифинг за медиите миналия петък кметът Коцев разкри, че причината за отстраняването му е липсата на докладна от съвместната проверка на Община Варна и район „Приморски" на 3 февруари 2025 г. и най-вече факта, че кмета не е бил уведомен за това, че строителния контрол на Община Варна е бил възпрепятстван да достъпи местността, в която се е знаело, че има незаконно строителство. Благомир Коцев посочи като причина да отстрани директора на УСКОР и незадоволителната работа на терен от страна на строителните инспектори на Община Варна.