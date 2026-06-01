Митрополит Йоан: „Ще завършим храма „Свети Лука Кримски" в Добрич

„Ще завършим храма, посветен на хирурга Свети Лука Кримски и Войно-Ясенски, който се строи в квартал „Добротица" в Добрич", заяви Варненският и Великопреславски митрополит Йоан в края на архиерейската света литургия в храм „Света Троица" в града на празника на Свети Дух и храмовия празник на църквата.

„Честно казано ентусиазмът за това боголюбиво дело не е особено голям, да го кажа в прав текст. Аз знам, че да се строи храм е трудно. Трябва да помогнем на отец Петър, който е в основата на градежа. Обаче се нагледахме на празни приказки. Строителството на храм е народополезно дело. Никога Светата църква не го е правила сама. Призовавам да обединим усилията, за да завършим храма", каза митрополитът.

Той припомни на кмета на Добрич Йордан Йорданов, че е поел ангажимент на глас, свързан с изграждането на храма. „Да имаме помежду си уважението между кметската и архиерейската власт", добави митрополит Йоан. „Очакваме неговата подкрепа, за довършването на храма", добави той. „Когато сме обещали пред Бога да построим нещо, ще го направим", заяви митрополитът.