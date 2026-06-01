КОНПИ алармира за процесуални нарушения по дело за 23 млн. лв. срещу Брендо

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) изрази сериозно притеснение относно спазването на процесуалните права на страните по дело за над 23,2 млн. лв., водено срещу Евелин Банев с прякор Брендо и свързани с него физически и юридически лица.

Става дума за гражданско дело № 15077/2018 г. по описа на Софийски градски съд, I–9 състав, образувано по мотивирано искане на КОНПИ от 2018 г. с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.). Искът е с цена 23 275 542.17 лв. и е насочен срещу няколко ответници, свързани с посоченото лице, съобщават от комисията.

По данни, изложени от комисията, на 28 май 2026 г. от 15.00 ч. е проведено открито съдебно заседание, в рамките на което съдът е обявил съдебното дирене за приключено, дал е ход на делото по същество и е уведомил страните, че ще се произнесе с решение. Заседанието е приключило около 16.20 ч.

С оглед фактическата и правна сложност на спора съдът е предоставил възможност на страните да представят писмени защити в двуседмичен срок, като те следва да имат характер на писмени пледоарии и да обобщят аргументите на страните преди постановяване на съдебния акт.

От КОНПИ посочват, че при извършена справка в Единния портал за електронно правосъдие е установено, че още на следващия ден – 29 май 2026 г., Софийският градски съд, I–9 състав, е постановил своето решение по делото, като към момента съдържанието му все още не е публикувано.

Според комисията това развитие поставя въпроси относно спазването на процесуалните гаранции, тъй като решението е постановено преди изтичане на предоставения от съда двуседмичен срок за писмени защити. От КОНПИ подчертават, че по този начин страните са били лишени от реалната възможност да изложат в пълен обем своите аргументи в рамките на предвидената от закона процедура.

В позицията си комисията се позовава на чл. 149, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, според който при фактическа и правна сложност на делото страните имат право да представят писмени защити, които по същество представляват техните устни състезания в писмена форма. От КОНПИ твърдят, че постановяването на решение преди изтичането на този срок е равнозначно на решаване на спора без страните да са упражнили пълноценно процесуалните си права.

Освен това се посочва, че съдебният акт е постановен и преди да бъде изготвен протоколът от съдебното заседание по чл. 150 от ГПК. Този протокол има характер на официално доказателство за всички извършени процесуални действия, изявления и съдебни определения в хода на заседанието, като страните разчитат на него при подготовката на своите писмени защити.

КОНПИ обръща внимание и на правото на страните по чл. 151 от ГПК да поискат поправка или допълване на съдебния протокол при непълноти или грешки, които могат да бъдат съществени за предмета на спора. Според комисията постановяването на решение преди страните да са се запознали с протокола ги лишава от възможността да се позоват на неговото съдържание при изготвяне на защитата си.

От институцията заключават, че описаната хронология поражда сериозни съмнения относно спазването на процесуалните правила и правото на защита на страните, като предстои те да анализират съдебния акт, след като бъде публикуван в цялост.