“Антикорупция” с втори опит. Съдии и адвокати ще гарантират, че няма да е бухалка

Комисията ще се отчита пред депутатите



Изборът на нейното ръководство, разпръснат между пет институции, може от

политическа независимост да се превърне в колективна безотговорност

Скандалната Комисия за противодействие на корупцията (КПК), която за две години и половина съществуване си спечели прозвището бухалка и не доведе нито едно разследване до успешен край, възкръсна с уверението, че ще е независима и няма да служи за разчистване на сметки с политически опоненти.

Преди осем месеца КПК беше закрита от 51-ото народно събрание, в петък беше възстановена от 52-ото. За нейното възобновяване гласуваха всички парламентарни групи без ДПС, които бяха против. Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както всъщност се нарича, не е дело на народните представители. Той беше написан от служебния правосъден министър Андрей Янкулов, като от "Прогресивна България" направиха съвсем малки промени в няколко текста. Бързането се наложи, защото законът трябваше да е приет до началото на юни, за да не се загубят над 200 млн. евро по плана за възстановяване и устойчивост. Освен това

ЕК е била непреклонна за разследващите функции



на комисията и оперативните способи, така че и те бяха запазени.

Новото в КПК е, че тя вече ще се състои от петима членове. Такъв беше и вариантът, който се лансираше по времето, когато Крум Зарков беше служебен министър на правосъдието. При сглобката обаче комисията се сведе до трима членове, които трябваше да бъдат избрани от парламента, но изслушани и класирани от Номинационна комисия. Месеци наред това не се случи и начело на комисията продължаваше да е Антон Славчев, който едновременно като изпълняващ функциите оглавяваше "Антикорупция" и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), където все още е временен шеф. После изведнъж през лятото на миналата година депутатите се разбързаха и излъчиха Номинационна комисия, която заседава през август 2025 г. До избор не се стигна, въпреки че имаше кандидати с концепции, изслушване и класиране.

Сега според новоприетия закон комисията вече ще бъде от петима членове. Всяка година тя ще има нов председател, който чрез жребий ще се определя измежду петимата. Според авторите първата гаранция, че КПК няма да е бухалка, се крие в институциите, които ще изберат членовете . Парламентът ще излъчи само един, по един ще бъде избран от общите събрания на ВАС и ВКС, един от Висшия адвокатски съвет и един ще бъде назначен от президента.

Големият въпрос обаче е кой ще носи отговорност, ако борбата с корупцията отново не се случи и се окаже, че и тази комисия не оправдае очакванията по подобие на многото други - като се започне от БОРКОР и се стигне до Специализираната прокуратура.

Магистратите от ВКС предупредиха, че макар избраният от тях съдия да не представлява съда, то Общото събрание на практика ще носи отговорност за него.

Любопитно е и



колко съдии с минимум 10 години юридически стаж ще се съгласят

да бъдат номинирани за членове на комисията. Помним, че по механизма за разследване на главния прокурор от всички окръжни и апелативни съдии в страната в първата процедура участваха 23-ма, а при миналогодишната - 12. Когато преди 15 г. се проведе първият избор за съдии в новосъздадения тогава спецсъд, кандидатите за съдии бяха само от средите на следователите и прокурорите.

Както съдиите, така и адвокатите негодуваха, че за разлика от президента и парламента, те са ограничени да избират само измежду съдии и съответно адвокати. Макар че при близо 14 хил. адвокати едва ли кандидати ще липсват. Проблем обаче може да се яви оттам, че всеки адвокат има право да номинира, т.е изведнъж бройката на кандидатите от адвокатурата да се окаже внушителна.

Извън кадровите трудности, които е възможно да възникнат в следващите дни, и настоящата "Антикорупция" запазва онази функция, която спечели на предишната прозвището Франкенщайн. А именно разследващите функции, използването на СРС-та и целия оперативен арсенал, с който боравят полицията и ДАНС - внедряване, следене, ровене в документи. Всички тези действия ще се извършват в продължение на 3 месеца и по време на проверките, които обаче не са фиксирани със срок. Те ще продължават толкова, колкото е нужно.

Каква е гаранцията, че КПК отново няма да стане бухалка? В интерес на истината нямаше нито един депутат, който публично да изрази мнение, че му харесват разследващите функции на КПК. Напротив, всички се оказаха притеснени от тях. Но признаха, че те са заложени в плана, попитали са ЕК може ли да отпаднат, но оттам са били категорични - комисията ще разследва. Как, ще видим.

Според шефката на правната комисия Янка Тянкова гаранцията била, че ще работи по НПК. Но и предишната също работеше по процесуалния закон. Друга гаранция според народните представители е, че шефът ще се отчита на всеки шест месеца пред ресорната комисия в Народното събрание, а членовете ще се явяват винаги, когато депутатите ги призоват.