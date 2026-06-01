Слух свърза сестрата на Коцев с незаконните къщи във Варна, неин съдружник отрече и поиска проверка (Обзор)

Шефът на строителния надзор Александър Драгнев не е уволнен - представил болничен от 1 юни

Общинският съветник и съдружник във фирма със сестрата на варненския кмет Благомир Коцев - Николай Стефанов, е сезирал прокуратурата и ГДБОП заради твърдения, свързващи негова фирма с дейността на "КУБ корпорация". Това се случи в понеделник на фона на нови проверки на терена на незаконното строителство в местността Баба Алино и на усиленото говорене от страна на собственици на апартаменти там, че

ще заведат колективен иск срещу общината

Нов сюжет в скандалния казус стана публично разпространената информация, че фирма, близка до семейството на Коцев, има нещо общо с изграждането на сгради в Баба Алино. Участвала като подизпълнител в строителството на комплекса, зад който стои украинският инвеститор Олег Невзоров. Николай Стефанов (вляво) и Йордан Кателиев

Яснота внесе общинският съветник Николай Стефанов, който е съдружник в "Строителна компания Хоризонт" ООД с Йордан Кателиев и сестрата на кмета - Биляна. Стефанов и Кателиев бяха арестувани с Благомир Коцев на 8 юли м.г. и са подсъдими с него за корупция.

В съобщение до медиите Стефанов обяви, че е подал сигнали до ГДБОП и Районната прокуратура във Варна заради публикации в социалните мрежи и твърдения, които неправомерно свързват "Строителна компания Хоризонт" ООД с дейността на "КУБ корпорация" в Баба Алино.

Стефанов заявява, че според данните в Търговския регистър "Строителна компания Хоризонт" никога не е извършвала търговска дейност. В сигнала си той настоява разследващите органи да установят произхода на слуховете и автори, като споменава конкретни имена - на журналист и собственик на медия.

Общинският съветник е категоричен, че нито той, нито дружеството има отношение към дейността на "КУБ корпорация" в Баба Алино и настоява за официална проверка. В същото време шефът на дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) на община Варна Александър Драгнев отрече да е бил уволнен, както твърди кметът. Благомир Коцев

В петък в брифинг за медиите Коцев каза, че причината за отстраняването му е липсата на докладна от съвместната проверка на община Варна и район "Приморски" на 3 февруари 2025 г. и най-вече фактът, че кметът не е бил уведомен за това, че на строителния контрол е бил възпрепятстван достъпът до местността, в която се е знаело, че има незаконно строителство. Благомир Коцев посочи като причина да отстрани шефа на УСКОР и незадоволителната работа на терен от страна на строителните инспектори.

"Кметът на Варна излъга всички, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение, което категорично не е вярно.

Беше ми предложено споразумение за прекратяване по взаимно съгласие,

но аз отказах да го подпиша", заяви Драгнев пред медии.

"Въпреки че съм в отпуск, в петък дойдох в сградата на общината, защото бях извикан при главния секретар. Връчиха ми заявление, в което пише, че желая да бъда освободен по взаимно съгласие. Взех го и казах, че няма да го подпиша, защото не се чувствам виновен", коментира за "24 часа" шефът на строителния контрол.

"Александър Драгнев не се явява на работа, за да му бъде връчена заповедта за отстраняване. Със заповед от 29 май 2026 г. Благомир Коцев го е отстранил временно от длъжност. Това е свързано с дисциплинарно производство, което тече срещу него от 22 април т.г., както и с обстоятелства около работата му по незаконното строителство в местността Баба Алино.

Александър Драгнев е бил в отпуск миналата седмица, който е изтекъл в петък, а днес (понеделник - б.а.) не се е явил на работа в общината. Въпреки медийните участия той е представил болничен с дата 1 юни 2026 г., поради което не може да му бъде връчена заповедта за временното отстраняване." Това съобщение до медиите беше разпространено от общината в късния следобед в понеделник. Александър Драгнев

Драгнев твърди още, че в последните 2 години е сигнализирал няколко нива на общинската администрация за проблемите около строителството в комплекса "Форест клуб" на украинската "КУБ корпорация".

По думите му първите действия по случая са започнали още през септември 2024 г., когато дирекцията е изпратила преписка до администрацията на район "Приморски". По сигнала тогава са работили хора на Икономическа полиция към ОДМВР, но близо 6 месеца след това не е имало информация какво се случва по казуса.

На 17 януари 2025 г. обаче научил, че преписката за промяна на подробния устройствен план за Баба Алино е подписана, от което разбрал, че се прави опит за узаконяване.

Тогава дирекцията му издала актове за установяване на административни нарушения и за незаконна сеч в горски територии.

За тези мерки бил информиран кметът Благомир Коцев. В края на 2025 г. е изготвил и специален доклад до Коцев с предложения за решаване на проблема и е сигнализирал за отказа на районната администрация да спре нарушенията в комплекса. Но според Драгнев този доклад е останал без движение.

В понеделник полиция и горски служители пак влязоха в комплекса

Проверките са част от продължаващите действия по няколко досъдебни производства, свързани със строителството, предполагаеми документни престъпления и незаконна сеч.

Не се случи обаче предварително обявената среща между представители на "КУБ корпорация" и собственици на имоти - представители на инвеститора не се появиха на уговореното място.

Един от собствениците - адвокат Александър Александров, обяви, че се обсъжда възможността за завеждане на колективен иск, ако бъде издадена заповед за събаряне на сградите. Според него купувачите са придобили имотите си въз основа на официални документи и не могат да носят отговорност за евентуални административни нарушения.

"Има удостоверения за административен адрес, има сметосъбиране,

плащат се данъци и такса смет. Това са действия на институции, които години наред са третирали района като урбанизирана територия", каза Александров.

И в понеделник обаче министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че незаконните постройки следва да бъдат премахнати.

"Община Варна трябва да влезе в своята роля и да премахне незаконните постройки. Едва тогава може да започне възстановяването на природата", коментира Абровски. Позицията му идва след изявленията на кмета Благомир Коцев, че според закона сградите подлежат на премахване.

Бивш регионален министър: Два пъти се опитвах да уволня шефката на кадастъра

Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството в кабинета "Гюров" - Николай Найденов, обяви в понеделник, че два пъти неуспешно се е опитвал да отстрани от длъжност директорката на службата по кадастър във Варна която беше уволнена в петък от регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконните постройки. Николай Найденов

"Аз подозирам, че има добре организирана групичка във Варна, начело с директора на областната служба по кадастър Красимира Божкова. Два пъти се опитвам да я отстраня от служба, но тя е много гъвкава и успява да се измъкне, защото процедурата не е лесна", каза Найденов по Нова тв.

Той определи директорката като скандална и заяви, че е имало множество сигнали срещу нея. Но според него тя и сега ще се измъкне или пък съдът ще я възстанови.