Бойко Ноев: Не очаквам промяна във външната политика под управлението на Радев

Не очаквам съществена промяна във външната политика на България при премиера Румен Радев. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев.

Според него страната е „дълбоко закотвена в Европейския съюз", където са основните ѝ интереси. „Аз не познавам български политик, нормален български политик, който да си мисли, че България може да има роля извън Европейския съюз", каза Ноев пред Би Ти Ви.

По отношение на външната политика Ноев заяви: „Моето очакване е да няма завой във външната политика по съдържание. Защото реализацията на България на световната арена става основно през Европейския съюз." Той добави, че е възможно единствено „нови форми, нов начин на нейното провеждане, по-динамичен начин", но не и промяна по същество.

„Първо, аз не очаквам някаква фундаментална промяна в позицията по Украйна", заяви той по темата за Украйна, като подчерта, че подкрепата за Киев е „една даденост". На въпрос дали България би спряла помощта, Ноев заяви: „Аз не знам в момента какви са цифрите, но ние сме едни джуджета в това, което даваме като финансова помощ за Украйна. Ние сме гиганти в това, което произвеждаме за Украйна, което е платено."

Той допълни, че реалната подкрепа не е прекъсвала: „Никога реално военната подкрепа, не помощ, а подкрепа за Украйна не е прекъсвала, включително по време на служебните правителства на президента Радев."

„Войната върви към своя край", каза още той. По думите му това ще стане чрез процес, в който агресорът започва да търси изход, когато „ползата от продължаването на войната стане по-малка от щетите от нея". Той допълни: „Скоро ще започне да търси мир. Той няма къде да ходи."

Според него краят няма да бъде резултат от капитулация, а от дипломатически процес: „Не търсим победа. Търси се съпротива на политиката на агресия."

По темата за отбраната Ноев отбеляза, че увеличаването на разходите не е вътрешно политическо решение: „Това беше прието от България на последната среща на НАТО на високо ниво в Хага." Той допълни, че страната няма реална възможност да се отклони от този ангажимент, който според него е „полезен и важен за българската армия, за българските въоръжени сили".

По отношение на вътрешнополитическия контекст и управлението на държавата, Ноев заяви, че Румен Радев като премиер би бил различна фигура: „вече различен човек, на различен пост", и предстои да се види дали ще се справи с новата отговорност. В същото време той припомни, че когато е подкрепял Радев за втори мандат, водещият мотив е бил борбата с корупцията: „основният въпрос, който стоеше пред българската политика, беше борбата с корупцията".

„Тогава, когато аз и не само аз от демократичната общност подкрепихме президента Радев за втори мандат... подкрепата е била дадена, защото Радев е имал шанс да победи, но като президент не е разполагал с необходимите инструменти за ефективна борба с корупцията."

Той направи и сравнение между различни политически фигури, като заяви: „Кой не би искал да се разграничи от Борисов? От човек, който не знаеше една дума на чужд език, който не можеше да участва ефективно в заседанията на съвета. Не само поради незнанието на езика, а поради битовото си разбиране за геополитиката."

Ноев коментира и бъдещите президентски избори. Той заяви, че е рано за подкрепа на конкретни кандидатури, включително Илияна Йотова и Андрей Гюров: „В момента никой от тях не е заявил своите намерения, не би било правилно да се изявява публична подкрепа."

Попитан дали би участвал в инициативен комитет, той отговори: „Не, за да участваш в някакъв инициативен комитет трябва да те поканят. Мен тогава ме поканиха, затова участвах. То не е било моя инициатива."

По повод политическите разногласия около кандидатури той добави: „Аз в този смисъл не разбирам господин Костов откъде си измисли, че подкрепя Гюров, с което мисля, че му нанесе някаква щета."

И завърши с позиция за бъдещето на демократичното представителство: „Кандидатът трябва да бъде силен. Или най-силен би бил единият кандидат на демократичните хора, ако бъде излъчен в някакъв състезателен процес."