Няма да се намалява срокът на майчинство, но ще стимулират жените да се връщат по-рано (Обзор)

Властта обмисля въвеждането на допълнителни стимули за майките, които работят преди навършване на 2 г. от детето им.

В момента за втората година майчинство обезщетението е 460 евро, а в стария проект за бюджет 2026, който така и не бе приет, се залагаше да стане 75% от заплатата. През първата година след раждането майките вземат 90% от нея.

Идеята е да се насърчи по-гъвкаво съчетаване между професионалния и семейния живот, без да се отнемат съществуващи права или да се съкращава периодът на майчинство, обясни депутатът от “Прогресивна България” Константин Проданов при представянето на мерките на управляващите.

Икономистът, който често говори от името на мнозинството по финансови теми, реагира след тв участие по-рано в понеделник на зам.-шефа на тяхната парламентарна група Владо Николов. В интервюто си за bTV Николов обясни, че се обсъжда намаляване на майчинството след първата година, за да могат българките да правят кариера и защото сега много работодатели отказвали да наемат жени в детеродна възраст, боейки се от дългото обезщетение, което трябва да им плащат. “Имал съм разговори с много майки. Те не искат да са вкъщи. Но са там заради децата си, тъй като няма ясли”, каза още бившият капитан на националния отбор по волейбол. Затова уточни, че промяната може да стане при решен проблем с недостига на места в ясли и градини. И добави: има ли политическа воля, ще има и решение на проблема.

Към момента не се обсъжда нито съкращаване на 2-годишния отпуск, нито намаляване на обезщетенията, които получават майките, категоричен бе Проданов. Основният фокус на евентуалните бъдещи политики ще е създаване на условия родителите сами да избират кога да се върнат на работа, а не да бъдат поставяни под натиск това да става по-рано. Той също изтъкна проблема с недостига на места в детските ясли и градини, особено в големите градове, като според него именно това е една от основните пречки пред по-бързото включване на родителите на пазара на труда. Държавата трябва първо да гарантира достатъчен капацитет в тях, за да не са принудени семействата да избират между работа и грижа за децата.

Всяка промяна в системата следва да бъде съобразена както с демографската ситуация в страната, така и с недостига на работна сила в редица сектори, като се търси баланс между нуждите на икономиката и интересите на семействата, заявяват от ПБ.