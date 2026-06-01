Вземат по едно евро на глас от партиите и поне 2 евро от пенсионерите (Обзор)

Махат ковид добавката за новите пенсионери - ще спести над 9 млн. евро до края на годината. За старите тя остава, но няма да се индексира по швейцарското правило

Намаляване на партийните субсидии с по едно евро на глас и пестене поне по 2,34 евро на пенсионер, като отпадне швейцарското правило за ковид добавката. Това са две от новите спешни мерки за решаване на бюджетните проблеми, които бяха представени от Константин Проданов от “Прогресивна България” във вторник. Те

са вкарани между двете четения на удължителния бюджет

и ще се гледат утре на бюджетна комисия в НС.

Първата и най-важна промяна е, че от 1 юли още тази година във формулата за пенсиите вече няма да се включва т. нар. ковид добавка от 30,68 €евро (старите 60 лв.). Средно за шест месеца има около 50 хил. нови пенсионери. Грубите сметки показват, че само от тях за един месец ще се спестят 1 564 680 евро, или 9 388 080 евро до края на годината.

За старите пенсионери добавката остава, но според предложението тя няма да се осъвременява по швейцарското правило от 1 юли. Това означава, че увеличението на пенсиите ще бъде малко по-ниско спрямо вариант, при който и тази сума се индексира със 7,8%.

Ако добавката е 30,68 евро, нейната индексация със 7,8% би донесла още 2,39 евро на месец

Ефектът не е еднакъв като сума за всички пенсионери, при които се запазва тази добавка (но без да се индексира), защото то и тя се индексира по швейцарското правило и не зависи от индивидуалния размер на пенсията (Виж по-долу).

Например при обща пенсия от 500 евро, която е отпусната миналата година (която включва и ковид добавката от 30,68 евро), ако добавката не се индексира, увеличението от 7,8% се изчислява само върху останалите 469,32 евро и става 36,61 евро (общо 536,61 евро). Ако обаче се индексираше цялата сума от 500 евро, увеличението би било 39,00 евро (общо 539 евро).

Преди дни от ПБ внесоха и промяна, свързана с минималните пенсии, за да могат те също да бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило. Без такъв текст минималната пенсия не можеше автоматично да бъде увеличена заедно с останалите пенсии.

По вече обявените параметри минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст трябва да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро от 1 юли. Това е увеличение със 7,8%, колкото е и осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г. Тук обаче липсва изричен текст за нея. При минималната пенсия ефектът от промяната е следният - ако цялата сума от 322,37 евро се увеличи със 7,8%, новият размер е 347,51 евро. Ако 30,68 евро не се осъвременят, сумата би била 345,12 евро.

Само от август 2020-а до юни 2022 г. бяха дадени над 3 млрд. лева за COVID добавки

През този период те варираха между 50 и 120 лв. на човек. Въпреки че нямат нищо общо с осигурителния принос на хората, от 1 юли 2022 г. те бяха включени в размера на пенсията. И точно тук настъпи голямото объркване.

Вторият голям проблем е, че тогава се взе решение по 60 лв. да се добавят и към размера на всяка новоотпусната пенсия.

Третият - че те се осъвременяват ежегодно по швейцарското правило и това съответно увеличава разхода за изплащането им.

За три години швейцарското правило е вдигнало бонуса до 41,42 евро. Към август миналата година изплащанете само на включените в размера на пенсиите ковид добавки е около 91,7 млн. лв. (46,89 млн. евро). на месец. Грубата сметка показва, че ако тези бонуси спрат да се индексират, това

отделно ще пести по 3,66 млн. евро на месец,

или 22 млн. на година.

Като прибавим и отпадането им при новите пенсии, означава спестени общо около 30 млн. евро.

По своята същност това беше временна мярка и според мен трябваше да остане такава. Тя имаше социален характер, а не осигурителен, и в този смисъл включването ѝ в размера на пенсията вероятно не беше най-правилният подход. Но както гласи старата поговорка,

няма нищо по-постоянно от временните мерки

Така тази добавка се превърна в постоянна част от пенсиите. Ние сме наясно, че няма как, особено за една от най-уязвимите групи в обществото - пенсионерите, тази сума да бъде отнета. В същото време обаче е факт, че подобни плащания, които са социални по своя характер, нарушават осигурителния принцип на системата, при който следва да има пряка връзка между направените осигурителни вноски и получаваните права. Нарушаването на този принцип чрез подобни инициативи води до загуба на доверие в самата система и демотивира хората да се осигуряват върху реалните си доходи, обясни Проданов.

Всъщност три анализа досега - актюерски доклад на НОИ, анализ на ИСС и такъв на социалното министерство, препоръчаха точно това - те да отпаднат за новите пенсионери и да не се индексират. Подкрепят го и бизнесът, и синдикатите, защото добавката няма нищо общо с осигурителния принос на хората. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) имаха предложение ковид добавката изцяло да отпадне на два етпа. Проблемът бе част и от пътната карта за изчистване на грешките от пенсионната система, която трябваше да е готова в края на миналата година. Заради смените на правителства тя така и не стана факт. И тук всъщност е проблемът, че отново се предлага решение чрез частични промени в закон, без цялостна визия и промените на парче продължават.

Вместо да помогнат на пенсионерите в нужда да достигнат линията на бедност, „Прогресивна България" искат да отрежат 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер, като същевременно не пипат 50-процентното увеличение на заплатите в службите за сигурност. И всичко това на фона на очаквани допълнителни данъчни приходи от 7 млрд. евро през 2026 г., написа пък лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във фейсбук.

Втората мярка на управляващите е да намалят партийната субсидия от 4,09 евро (8 лева) на 3 евро за получен глас на последните избори

Целта на тази промяна, наред с фискалната икономия, е да се даде пример, че в момент, когато финансовата ситуация безспорно е тежка, политическата класа трябва да поеме своята отговорност. Налагат се трудни и рестриктивни мерки и затова е важно да започнем от себе си и да дадем ясен пример за солидарност и дисциплина, обясни Проданов.

Решението на “Прогресивна България” удря най-много собствения ѝ джоб

Партията на Румен Радев получи подкрепата на 1 444 920 българи и по настоящия закон им се полагат 5 909 722,8 евро годишно. С орязването на субсидията ще вземат 1,5 млн. по-малко - 4 334 760 евро. Тъй като Радев игра на изборите в коалиция, сега ще трябва да раздели субсидията с мандатоносителите си - ПД “Социалдемократи”, Социалдемократическата партия и Движение “Нашият народ”.

Право на субсидия имат парламентарните формации и партиите, взели над 1% на изборите. Коалиции - само ако са влезли в Народното събрание. Така в новия мандат държавни пари ще вземат ПБ, ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП и “Възраждане”, плюс МЕЧ и “Величие”.

Те са получили общо 2 861 232 гласа, за които държавата трябва да им разпредели 11 702 438,88 евро по настоящия закон, а по предложението на властта - само 8 583 696 евро, т.е.

пестят се 3 118 742,88 евро годишно на бюджета

Тези пари обаче се получават на четири равни транша годишно, а в този случай - след 19 април, когато бяха изборите. Така че формациите ще получат по 3/4 от тази субсидия. Това означава, че за 2026 г. те ще спестят на бюджета над 2,3 млн. евро.

Голям ще е ударът и за останалите формации не само заради намалената “цена” на гласа, но и заради краха на изборните им резултати. Вместо 1,774 млн. евро ГЕРБ и СДС ще трябва да си поделят 1,301 млн. евро. В предходния парламент са им се полагали 2,627 млн. евро. Най-малко ще загубят ПП-ДБ, които единствени повишиха резултата си. В 51-ия парламент са делили помежду си 1,415 млн. евро, а сега - при 3 евро на глас, сумата пада на 1,226 млн. евро.

Най-зле ще се отрази намаляването на “Възраждане”, които, след като се тегли чертата, губят 2/3 от парите си - от 1,33 млн. падат на 413 хил. евро. ДПС ще вземе 692 хил. евро, вместо 1,146 млн.

13 419 738 евро са получили от държавата партиите и коалициите от 51-ото НС за година и половина мандат.

Предложението на ПБ е поредната корекция в държавната субсидия на партиите. През 2012 г. тя бе закована на 12 лева, след това бе намалена на 11 лв., а след проведения от Слави Трифонов референдум за много кратко през 2019 г. бе и левче на глас. Година по-късно обаче партиите си върнаха по-високата сума и досега получаваха по 8 лева на глас.

Популизмът може да замести реформите само временно. После идва сметката. Да намалиш партийната субсидия е популизъм - със сигурност никой няма да зажали за лошите партии и техните финанси. И всички партии си казват "сега да възразяваме ли, че намаляват субсидията, при положение, че знаем, че хората не харесват партиите и сигурно си казват "така им се пада". И именно затова, вместо реформи, управляващите предлагат днес две неща: нов дълг от 3.8 млрд. евро. И намаляване на партийната субсидия, с което ще се спестят под 3 млн. евро. Популизъм е опитът да замажеш тегленето на 3,8 млрд. евро дълг (и злощастното развитие на дискусията за майчинските) със спестяване на 3 млн. евро от партийна субсидии, написа във фейсбук съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.



Партиите са ключов инструмент на демокрациите. И макар някои да се финансират с черни каси от обществени поръчки, това далеч не важи за всички. Целта на субсидията е да може да се поддържа една нормална партийна организация без черни каси и без зависимости от бизнеси, които после да очакват насрещни услуги. Ние се справяме именно по този начин, и именно по тези причини субсидиите са основният механизъм за финансиране на партиите в европейските държави, пише още той.

И поиска реална реформа в МВР, в бюджета на НЗОК, в ТЕЛК, в администрацията, в обществените поръчки.

За много от изреденото не сме чули дори заявки. А кадровата политика навежда на различни мисли - връща се освободената от служебния кабинет Иванка Динева в ИА "Медицински надзор", така че да е сигурно, че например през фиктивни болнични легла ще се източва НЗОК; връща се Росен Христов (катамарана и човека "Боташ") в борда на популярната по времето на ГЕРБ с източването на стотици милиони Държавна консолидационна компания.

Обаче 3 млн. евро от финансирането на партиите ще реши проблема. Също както намалиха времето за дуплика от 3 на 2 минути, но оставиха четенето на докладите, което губи часове парламентарно време. Целта е ясна, и тя не е спестяване или ефективност. Заявката за "нашето народно събрание", уплътнена с промените в правилника (по който утре в "деня на опозицията" - опозицията всъщност няма право да предложи нищо), преминава в нова фаза - опозицията освен по-малко глас в парламента, да има и по-малко средства за издръжка. Ще се справим и с намалена субсидия, и пак без черни каси и сенчести дарения. Няма да се оплакваме. Но посоката не е добра и както написах в началото - популизмът може да замести реформите само временно. После идва сметката, пише в поста си Божанов.