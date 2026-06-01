Учени от БАН представят утре ново изследване за ромите

На 2 юни е премиерата на 520-страничен научно-изследователски труд за българските роми "Модели на ромските градски гетоизирани структури". Зад него стоят като автори четирима български учени начело с проф. Надежда Илиева от Националния институт по геофизика, геодезия и география, които в продължение на 3 години са успели да преброят 210 ромски махали в 148 български града, без София и селата и да проследят социално-демографските процесите, които протичат в тях.

Сред най-важните изводи на учените са, че в последните години се разрастват ромските гета в Южна България, докато този процес на Север се възпира от обезлюдяването. Друга важна теза е, че половината български роми са се изнесли от страната завинаги или за няколко месеца, като тенденцията вече е цели ромски семейства да заминават и да се превръщат в невъзвращенци.

Представянето на книгата ще се състои утре, 2 юни от 10 часа зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Входът е свободен.